Advocaat vergelijkt Volkswagen met Hitler, autoproducent wil nu uitstel in proces over uitlaatschandaal

De Duitse autoconstructeur Volkswagen wil het proces in de VS tegen haar wegens het uitlaat-schandaal met zes maanden uitgesteld zien. Reden is dat een advocaat van de eiser in de zaak de praktijken van Volkswagen vergeleek met “Hitler, de Holocaust en andere horror”.

Vrijdagavond diende de Amerikaanse dochterafdeling van VW bij de rechtbank in Fairfax, Virginia, klacht in tegen die vergelijking. In die huidige sfeer kan niet onderhandeld worden, meent Volkswagen. Een eerlijk proces is onmogelijk zonder dat er eerst een “afkoelingsperiode” volgt.