Twee lichtgewonden na zware brand in appartementsgebouw in Zaventem

Zaventem - Rond half negen vanochtend is een zware brand uitgebroken in appartementsgebouw Hof Ter Eycken in Zaventem. Dat meldt de brandweerzone Vlaams-Brabant West. Daarbij zouden twee gewonden gevallen zijn: één persoon brak zijn voet bij het evacueren, een andere persoon liep lichte brandwonden op.

Het is nog niet duidelijk wat de brand veroorzaakte. Volgens de brandweer was er een ontploffing op de vijfde verdieping, waar volgens een bewoner een gasketel ontplofte. De bewoners worden de komende uren opgevangen in een nabijgelegen sporthal.