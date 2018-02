Duitsers zijn meteen gek van Batshuayi, zeker wanneer hij over Spongebob en Batman begint

Michy Batshuayi heeft vrijdagavond een droomdebuut beleefd bij Borussia Dormund. Met twee doelpunten bezorgde de Rode Duivel zijn nieuwe club de drie punten op het veld van Keulen. De Borussen wonnen het duel van de 21e speeldag in de Bundesliga uiteindelijk met 2-3 en de Duitsers smulden meteen van de Belgische spits, die meteen op alle voorpagina’s prijkte van de Duitse sportkranten. Zeker toen hij in een eerste reactie zijn keuze voor Dortmund verklaard met zijn helden Batman en Spongebob Squarepants.

Bij zijn debuut maakte de Rode Duivel een ontzettend gretige indruk en na een halfuur opende “Batsman” de score toen hij slim afhaakte. Op slag van rust leek Batshuayi de voorsprong te verdubbelen, maar onze landgenoot stond een voetje buitenspel. Op het uur veroverde een goed storende Batshuayi het leer en werkte de 1-2 door de benen van de doelman tegen de netten. Borussia neemt voorlopig de tweede plaats in. Met 34 punten is de kloof op leider Bayern München wel al zestien punten.

“Het was een goed debuut, maar ik kan nog beter”, reageerde Batshuayi achteraf. “Dat is ook normaal, ik trainde hier nog maar twee dagen mee en dus kunnen het samenspel en de automatismen alleen nog verbeteren.”

Meteen werd hij in Duitsland vergeleken met topspitsen als Lewandowski van Bayern en zijn voorganger bij Dortmund, Aubameyang. “Als aanvaller moet je sterk zijn. Die vergelijkingen zorgen niet voor extra druk, dat is normaal voor een spits: dan moet je presteren. Maar ik kan dus nog beter.”

“Bundesliga beter dan Premier League”

Batshuayi voelde zich ook meteen in zijn sas voor de 60.000 supporters van Dortmund. “Het was fantastisch, volgens mij zijn de stadions in de Bundesliga ook beter dan in de Premier League. Ik heb natuurlijk alleen nog maar in Dortmund gespeeld maar hier is al zeker meer ambiance dan in Engeland.”

Dat was echter niet de hoofdreden om voor Dortmund te kiezen, zo blijkt: “Nee, ik koos voor Dortmund omdat geel en zwart mijn lievelingskleuren zijn. Zoals mijn helden Batman en Spongebob.”

Batshuayi maakte afgelopen wintermercato deel uit van een dealtje tussen Chelsea, Dortmund en Arsenal. De Borussen lieten Pierre-Emerick Aubameyang naar Arsenal gaan en Batshuayi werd tot het einde van het seizoen gehuurd van Chelsea als vervanger van de Gabonese doelpuntenmachine. Olivier Giroud deed dienst als pasmunt en tekende voor anderhalf seizoen bij de Blues.