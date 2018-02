Man die aanslagplegers Brussel te slapen legde vrijgelaten onder voorwaarden

Brussel - Smaïl Farisi is door de Brusselse onderzoeksrechter die het onderzoek voert naar de aanslagen in Brussel onder voorwaarden vrijgelaten. Dat meldt RTL zaterdag en bevestigt het federaal parket. De voorlopige hechtenis loopt dus ten einde, maar hij blijft onder verdenking.

Farisi werd op 11 april 2016 opgepakt, samen met zijn broer Ibrahim (27). Smaïl Farisi had het appartement aan de Kazernenlaan in Etterbeek gehuurd, waar Khalid El Bakraoui en Osama Krayem verbleven in de dagen voor de aanslag van 22 maart. Farisi had de flat gehuurd om een OCMW-uitkering te kunnen innen hoewel hij nog bij zijn ouders woonde, en gebruikte de flat voor afspraakjes met zijn vriendin. Hij leende de flat uit aan Khalid El Bakraoui.

Na de aanslag van 22 maart haalde hij samen met zijn broer Ibrahim de flat leeg en maakte die volledig schoon. Smail Farisi werd samen met zijn broer Ibrahim opgepakt, maar die laatste is eerder al vrijgelaten.