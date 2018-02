Burnley bevestigt het slechte nieuws voor Steven Defour: “Waarschijnlijk mist hij het WK”

Burnley-manager Sean Dyche heeft zaterdag bevestigd dat Steven Defour met zijn zware knieblessure “zo goed als zeker” tot het einde van het seizoen out is en het WK van komende zomer “waarschijnlijk” mist. Woensdag had de coach nog laten verstaan dat de Rode Duivel slechts een tweetal maanden buiten strijd zou zijn, maar Defour zelf kondigde nadien via de sociale media aan dat hij veel langer in de lappenmand zou liggen.

“Steven sukkelde al een poos met zijn knie maar liet eigenlijk enkel een scan uit voorzorg nemen”, legde Dyche uit. “Die toonde aan dat er wat kraakbeen los zit in zijn knie en dat moet opgelost worden. Het hangt af van hoe de operatie verloopt, maar hij kan de rest van het seizoen out zijn. De kans is groot dat dat het geval zal zijn.”

Defour zal maandag onder het mes gaan.

De middenvelder kende een uitstekende heenronde bij Burnley. De Clarets waren de revelatie van het najaar met een knappe zevende plek, en Defour stond tot woensdag in elke Premier League-wedstrijd aan de aftrap. Zijn fantastisch vrijschopdoelpunt op het veld van Manchester United (2-2) was de kers op de taart.