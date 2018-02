Mechelse politiewagen neemt duikje

Mechelen - Bij de Hombeekse apotheek Asselman is vrijdag rond 16u een politiewagen van de verhoogde parking gereden. “De chauffeur was wat verstrooid en is er met trage snelheid afgereden”, zegt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande.

“Er raakte niemand gekwetst en het voertuig raakte nauwelijks beschadigd.” Volgens apotheker Guy Asselman is het zeker niet de eerste keer dat zoiets gebeurt.

“De apotheek is hier nu dertig jaar en ik denk dat het de dertiende keer is dat iemand van het talud afrijdt. Er is één steen losgekomen, voor de rest is er geen schade. De agenten stelden voor om dat de laten repareren, maar dat is voor mij niet nodig. Ik vond het wel sympathiek.”