Man schiet zeven migranten neer en brengt fascistische groet bij arrestatie aan oorlogsmonument

Een 28-jarige man heeft zaterdagvoormiddag vanuit een rijdende sportauto op voetgangers geschoten op verschillende plaatsen in het Italiaanse Macerata. Zeven mensen raakten daarbij gewond. Op videobeelden van een lokale krant is te zien hoe de verdachte, gehuld in een Italiaanse vlag, door de politie gearresteerd wordt. Volgens Italiaanse media gaat het om iemand uit het extreemrechtse milieu, die bewust migranten viseerde uit wraak voor de moord op een achttienjarig meisje eerder deze week.

Rond 11 uur zaterdagochtend vuurde de schutter vanuit een zwarte Alfa Romeo 147 op verschillende plaatsen in Macerata op voorbijgangers. Zeven mensen raakten daarbij gewond: één vrouw en zes mannen, allen tussen 21 en 30 jaar oud. Volgens de plaatselijke krant Corriere Adriatico zijn vier van hen er slecht aan toe. Een man werd geraakt aan de rechterschouder, liep een geperforeerde long op en werd intussen al geopereerd.

De lokale overheid en de Italiaanse politie bevestigden dat twee uur later een verdachte werd opgepakt: Luca Traini, een 28-jarige man die zijn auto achterliet op de Piazza Vittoria, en het daar gelegen oorlogsmonument van de stad beklom. Daar zou hij volgens de lokale krant Il Resto del Carlino enkele leuzen geschreeuwd hebben, en de Romeinse fascistische groet gebracht hebben.

Daarna werd Traini, die gehuld was in een Italiaanse vlag en in het verleden bij lokale verkiezingen kandidaat was voor het extreemrechtse Lega Nord, gearresteerd door de toegesnelde agenten. Hij zou zich niet verzet hebben bij zijn arrestatie, en bekend hebben dat hij de schutter was. In zijn auto werd een semiautomatisch wapen van kaliber .45 teruggevonden.

De burgemeester van Macerata, Romano Carancini, riep de inwoners van zijn stad zaterdagmiddag op hun woningen niet te verlaten: scholen werden gesloten, het openbaar vervoer viel stil. Na de arrestatie van Traini kwam het openbare leven stilaan weer op gang, al staan er overal in de stad nog controleposten.

Wraak voor moord op 18-jarig meisje?

Er bestaat nog geen definitief uitsluitsel over de motieven van de schutter, maar het is wel duidelijk dat alle slachtoffers buitenlanders waren met een donkere huidskleur.

Mogelijk gaat het dan ook om revanche voor de brutale moord op Pamela Mastropietro eerder deze week: woensdag werden twee koffers ontdekt met daarin de lichaamsdelen van het 18-jarige Italiaanse meisje. Een Nigeriaanse man zit vast op verdenking van betrokkenheid bij haar dood en geldt als de hoofdverdachte. De schutter reed volgens getuigen ook rond in de buurt waar het lichaam van de jonge vrouw werd gevonden.

Macerata is een universiteitsstadje met 43.000 inwoners, ten zuiden van Ancona in de regio Marche.

