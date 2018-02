Irak start grootschalige operatie tegen IS-restanten in provincie Anbar

Irak heeft zaterdag het begin aangekondigd van een grootschalige, door de VS gesteunde militaire operatie om de aan Syrië grenzende woestijnprovincie Anbar te zuiveren van resterende jihadisten van Islamitische Staat (IS). Dat offensief komt er twee maanden nadat Bagdad had verklaard dat IS in het hele land verslagen was.

IS houdt zich in Anbar volgend generaal-majoor Mahmud al-Falahi nog op in ‘pockets’ aan de grens met Saoedi-Arabië.

Aan het offensief nemen volgens de militaire bevelhebber zowel regeringstroepen als stammenmilities deel. Zij krijgen steun van de door de VS geleide coalitie. Bij het begin van de operatie, zaterdagochtend, werden reeds “tientallen explosieven en voertuigen” van IS in beslag genomen, luidde het.

In 2014 leek IS nog op weg om heel Irak onder de voet te lopen. Een resem aanslagen in het land daarna werden alle door IS opgeëist. Door het IS-offensief raakten naar schatting 2,5 miljoen Irakezen ontheemd. Gaandeweg keerde het tij, met in het voorjaar van 2017 de herovering van de metropool Mosoel als culminatiepunt. In december kondigde premier Haider al-Abadi aan dat Irak “volledig bevrijd” was van IS-jihadisten.