Turkse politie pakt 82 mensen op voor banden met Islamitische Staat

De Turkse politie heeft in Istanboel 82 mensen, onder wie 77 buitenlanders, opgepakt omdat ze vermoedelijke banden hebben met terreurgroep Islamitische Staat (IS). De politie voerde daarvoor een tiental raids uit in tien districten in de hele stad, aldus het private nieuwsagentschap Dogan.

Voor de buitenlanders zijn procedures opgestart met het oog op hun uitwijzing. Hun nationaliteiten zijn niet bekendgemaakt in het bericht van Dogan.

De afgelopen maanden zijn in Turkije enkele honderden mensen opgepakt in de strijd tegen de extremistische groep. IS voerde in het land verschillende dodelijke aanslagen uit. Opgevoerde veiligheidsoperaties brachten grotendeels een einde aan de golf van bomaanslagen en schietpartijen.