Opvallende oproep van premier Michel aan migranten: “Vraag asiel aan!”

Premier Charles Michel heeft zaterdag in de krant Le Soir een opvallende oproep gedaan aan illegale immigranten in ons land: “Vraag asiel aan! Opereer binnen de Belgische rechtsstaat!”

“Als we een evenwichtig asielbeleid willen voeren dat ruimte laat voor menselijkheid én de nodige strengheid, moet het uitwijzingsbevel om het Belgische grondgebied te verlaten worden nageleefd”, aldus de eerste minister. Daarmee spreekt Michel zijn steun uit voor een wetsvoorstel dat huiszoekingen bij mensen die illegalen onderdak bieden zou mogelijk maken. Dat moet volgens de premier wel “een laatste oplossing” zijn “wanneer alle alternatieven zijn mislukt”.

“Er heerst veel verwarring over wat we doen. Ik wil dat in perspectief plaatsen”, aldus Michel.

“Respect en trots”

Voor families die migranten huisvesten heeft Michel naar eigen zeggen “diepgaand respect”. De premier heeft het zelfs over “een zekere mate van trots bij de vaststelling dat zoveel burgers die reflex van generositeit hebben.”

Michel reageerde ook op het nieuws dat de Luikse gouverneur en MR-partijgenoot Hervé Jamar migranten uit het Brusselse Maximiliaanpark huisvest: “Als ik hoor dat iemand uit mijn partij, zelfs een gouverneur, in zijn vrije tijd bordspelletjes gaat spelen met migranten, dan ben ik fier op de warmte die hij tentoonspreidt.”

Toch nuanceert Michel: “Als eerste minister is mijn boodschap aan die migranten: ‘Vraag asiel aan! Opereer binnen de rechtsstaat!’”