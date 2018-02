Ober met mentale beperking bedrogen door oplichters

In het Nederlandse Papendrecht is pannenkoekenhuisje Fritella op zoek naar twee klanten die besloten te vertrekken voor ze betaald hadden. Hun ober, een man met een verstandelijke beperking, voelde zich zodanig schuldig dat hij voorstelde om zelf dan maar de rekening te betalen. Maar daar wil die natuurlijk niets van weten.

“Dan breekt je hart”, verklaart mede-eigenaar van het pannenkoekenhuis Christiaan van Engen aan AD. “Schandalig dat je dit doet op de rug van zo’n kwetsbare jongen.” In eerste instantie wilde van Engen de bewakingsbeelden van die dag openbaar maken om de schuldigen te vinden. In samenspraak met de politie besloot hij dat voorlopig nog niet te doen.

“Die paar pannenkoeken en drankjes kosten mij niet zoveel. Het is de manier waarop het is gebeurd”, zo vertelt hij. “Wij werken met mensen met een beperking. De jongen die dit is overkomen, voelt zich zwaar verantwoordelijk. De volgende dag kwam hij naar me toe, want hij had er slecht van geslapen.”

“’Zal ik het zelf betalen’, vroeg hij. ‘Want het is misschien wel mijn schuld.’ Echt, dan breekt je hart. Bij hem en het andere personeel heeft deze daad echt enorme impact. Ook anderen boden aan om het bedrag te betalen.”

Om de twee oplichters toch nog de kans te geven hun wandaad recht te zetten, plaatste van Engen een foto van hen op Facebook, zij het dan onherkenbaar, met de uitdrukkelijke vraag om toch nog even hun pannenkoek te komen betalen.

“Bij het afrekenen zeiden ze tegen de jongen van de bediening dat ze geen portemonnee bij zich hadden. Ze lieten een telefoonnummer en adres achter en zeiden dat ze zouden terugkomen om te betalen. Nog voor die arme jongen de leiding erbij kon halen, waren ze weg. Ze hebbend dit met voorbedachten rade gedaan, bewust deze plek uitgezocht.”

Vooral die schending van het vertrouwen zit diep bij van Engen. “Ik zie ze liefst nog hun excuses aanbieden aan het personeel. Dat ze zien wat de gevolgen zijn. Het personeel is echt van slag, ze hebben het er heel de dag al over.”