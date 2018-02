Man met clusterhoofdpijn schrijft open brief aan Maggie De Block: “Waarom worden echt zieke mensen niet geholpen?”

Diepenbeek - Peter Ketelslegers, de Diepenbekenaar die lijdt aan clusterhoofdpijn, heeft deze week een open brief geschreven als reactie op de uitzending van ‘Van Gils en Gasten’ waarin Maggie De Block het uitvoerig heeft over de terugbetaling van transgender-operaties. Zijn verontwaardiging kan u volledig lezen in de open brief die hij op zijn Facebookpagina postte. De post werd intussen al meer dan 1200 keer gelezen en gedeeld.

Goeden avond vlaanderen en wereld

Er moet mij toch iets van het hart. Ik ben aan het kijken naar Van Gils & gasten op de Vrt. Daar is Mevrouw Bo Van Spilbeek. En daar zit Minister Mevrouw De Block aan tafel over de terugbetaling van haar operatie’s die Mr Van Spilbeek gaat ondergaan het aankomende jaar. Van gezichtsoperatie tot geslachtsoperatie en nog vele andere. Pas op ik wil niet verkeerd overkomen. Ik ben ervoor dat iedereen vrij moet kunnen zijn hoe hij of zij wil in hun lichaam en vooral heel gelukkig moet zijn in het leven. Ik respecteer iedereen hoe hij is laat dat duidelijk zijn. Maar dat doet mij erg zeer. Ik heb een heel erge zware ziekte en vele andere lotgenoten van mij. En daar wordt niets van terugbetaald.

Zo ken ik een kindje met een zware ziekte (hersentumor) wordt ook niets van terug betaald. Maithili Vanhille 10jaar!!!! Ik ben nu deze open brief aan het schrijven juist na een zware clusterhoofdpijn-aanval en gelijk mijn lichaam weer zeer fel opgezwollen is van de CRPS. Maar dit moet toch even van mijn hart. Ik praat nu over mijn ziekte omdat ik weet wat deze ons gekost heeft uit onze geldbeugel. Maar ik weet ook dat mijn lotgenoten met dat zelfde zwaar probleem zitten en gelijk Maithile. Mijn wij hebben ook altijd aan de sociale zekerheid meebetaald. Maar waarom worden wij dan niet geholpen. En dat is leven met extreme pijn 24 op 24. 7dagen op7. Niets word gelijk mijn ziekte terug betaald zelf de maandelijkse onderhouds medicatie. De ouders van Maithile en ik hebben meermaals gevraagd voor met Mr De Block aan tafel te zitten voor dat uit te zoeken. Nooit hebben wij antwoord gekregen. Maar dan zie je dat op de buis. Dat doet pijn hoor ook voor de andere mensen in de zelfde setuatie. Wij hebben zeer zeker niet gevraagd voor onze ziekte.

En dan krijgen wij die financiële put er ook nog bij. Want geloof mij. Wij praten hier niet over 100den euro’s maar over 10000den euro’s. Ik hoor ook van vrouwen met borstkanker. Wat deze vreselijke ziekte hebben gehad komt het RIZIV ook niet tussen voor die vrouwen hun borsten. Maar voor in onze ogen wel voor luxe-operatie’s dat betaalt de overheid wel terug. Dus dan zie je wat een echt ziek mens waard is voor de maatschappij is het kind of volwassen mens telt niet!!!! Maar voor de luxe-operatie’s daar geven ze wel 100000 euro’s aan. Begrijp wie begrijpen kan

Gelijk nu die Ouders van Maithili die mensen moeten ook maar van alles organiseren voor geld samen te krijgen voor naar het ziekenhuis te gaan in Mexico. Dat kan toch niet he Mr De Block. Hier ook zoveel moeten doen voor geld samen te krijgen. Want iets of wat operatie ben je 20 à 25000€ en dat is dan 1 operatie he en daar is het niet bij gebleven. Dat is echt niet eerlijk. Dat moest toch effe van mijn hart omdat het mensenlevens zijn. Die medicatie iedere maand is ook voor 100den euro’s hier. Ik wil echt met deze brief geen medelijden hebben voor mij.

Maar hier moet toch is echt over nagedacht worden. Ik zeg u nog maals. Ik ben blij als Bo zo opgelucht is dat zoe je ook aan haar ze straalt van geluk. En daar ben ik ook blij van. Ik heb graag dat mijn medemens het goed en gelukkig is. Maar hier moet dringend aan gewerkt worden. Niet de lux operatie’s terug betalen al us het gedeeltelijk wat ze zij op de VRT dan hebben wij chronische pijnpatiënten met constant pijn er meer recht op vind ik. En ik praat zeer zeker niet alleen voor mij ik kom voor iedere pijn patiënt op. Voor Maithili ook daar zit zoveel miljoenen euro’s in het kankerfonds en die mensen krijgen daar niets maar dan ook niets van he. Voor allrs zelf moeten die mensen zorgen. Is het al potverdorie niet erg genoeg als die mensen dat moeten mee maken en gelijk wij zwaar chronisch pijn patiënten. Dat is gewoon niet eerlijk.

Ik hoop dat er begrip is voor dit fenomeen. Want dat is heel zwaar voor ons zieke mensen

P.S deel deze brief mensen als die overal terecht komt zeker bij Mr De Block

Groetjes Peter