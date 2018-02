OVERZICHT. Zoveel inwoners kreeg uw gemeente er het afgelopen jaar bij

Op 1 januari 2018 telde België exact 11.358.357 inwoners. Dat komt neer op een stijging op een jaar met 0,48 procent. Dat meldt Binnenlandse Zaken. De sterkste stijger is het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met 0,63 procent tot 1.191.041 inwoners.

In het Vlaams gewest bedroeg de groei op jaarbasis 0,56 procent, met dan 6.546.785 inwoners. Wallonië kende een bevolkingsgroei van 0,28 procent tot 3.620.531 inwoners. Maar wat betekent dat nu voor uw gemeente? Op onderstaande kaart kan u zien hoeveel mensen er het afgelopen jaar bijkwamen in uw dorp of stad, en in enkele gevallen: hoeveel inwoners uw woonplaats minder kent tegenover vorig jaar.

Van de Vlaamse centrumsteden is enkel in Brugge het bevolkingsaantal gedaald, daar wonen nu 89 mensen minder dan vorig jaar. Alle andere gaan erop vooruit. Vooral de bevolking in Turnhout is sterk gestegen, met 1.51 procent, goed voor 667 extra inwoners.

Niet op de kaart: In Brussel steeg het inwonersaantal van 174.272 naar 177.112. Er zijn nu dus 2.840 Brusselaars meer dan vorig jaar.