Insiders beloven Anderlecht vuurwerk met Lazar Markovic: “Hij is de snelste speler die ik ooit heb gekend”

Het zal nog vier tot zes weken duren om hem topfit te krijgen, maar eenmaal op kruissnelheid valt Lazar Markovic niet meer af te stoppen. Neem het aan van zijn broer Filip (ex-Moeskroen) en oude bekende Goran Lovre: Anderlecht zal in Play-Off 1 nog veel plezier beleven aan hun last minute-wintertransfer. “Lazar is het grootste talent van Servië. Zijn enige fout is dat hij te vroeg naar Engeland is gegaan.”