Trump ziet zichzelf als “onschuldig”, “maar de Russische heksenjacht gaat voort en voort”

De Amerikaanse president Donald Trump is ervan overtuigd dat de controversiële nota-Nunes, die de FBI in een slecht daglicht stelt, zijn onschuldigheid in het onderzoek naar Russische inmenging aantoont. Volgens hem is dat onderzoek een “heksenjacht”.

“Deze memo zuivert Trump in het onderzoek helemaal van verdenking. Maar de Russische heksenjacht gaat voort en voort”, aldus de president. “Er was geen collusie en geen obstructie”, stelt hij ook nog.

In de vertrouwelijke nota waarvan sprake, beschuldigt de Republikeinse partij instanties van de FBI van vooringenomenheid en machtsmisbruik in een vroeg stadium van het onderzoek naar veronderstelde Russische inmenging in de presidentsverkiezingen en “collusie” van de campagne-Trump met Moskou.