Oudere man verovert harten wanneer hij danst in supermarkt

Een oudere man zorgde voor een leuk intermezzo in een Colombiaanse supermarkt woensdag. De entertainer kon het niet laten om z’n danspasjes boven te halen toen een live band een bepaald liedje speelde.

Zijn winkelkar mocht even aan de kant gezet worden, want toen de oudere man de live band passeerde, kon hij niet anders dan dansen. Andere klanten van het grootwarenhuis stopten om de man aan te moedigen met applaus. Wie de man precies is, en of hij misschien deel uitmaakte van de act van de band, is niet geweten.