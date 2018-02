Een 55-jarige Belg is vrijdagmiddag neergestoken op een parkeerplaats in het Nederlandse Roosendaal. De man werd gewond naar het ziekenhuis gebracht.

De steekpartij gebeurde vrijdagmiddag op een parkeerplaats aan de Rozenvendreef in Roosendaal. De dader vluchtte weg na de steekpartij en is nog altijd spoorloos. Het is onduidelijk wat er gebeurd is.

De politie voerden ter plaatse een sporenonderzoek uit, maar voorlopig is er nog niet veel bekend over het incident.