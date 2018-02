Ambassade in Berlijn moest militaire technologie doorspelen naar Noord-Korea

De ambassade van Noord-Korea in Berlijn moest militaire technologie over nucleaire en ballistische programma’s in handen krijgen om die vervolgens door te spelen aan het bewind in Pyongyang. Dat heeft het hoofd van de militaire inlichtingendienst van Duitsland, Hans-Georg Maassen, in een interview met de Duitse openbare omroep ARD gezegd.

“We hebben dergelijke activiteiten vanuit die ambassade vastgesteld. Het ging voor zover wij konden zien om informatie die nuttig was voor het lanceren van raketten maar ook voor nucleaire activiteiten in Noord-Korea.” De uitspraak is gedaan in een documentaire die maandagavond wordt uitgezonden door de ARD. Volgens de man kon er zowel civiel als militair gebruik worden gemaakt van de ingewonnen kennis.

De inlichtingendienst of Bundesverfassungsschutz had al in 2016 en 2017 weet van dergelijke spionageactiviteiten. Al in 2014 had een Noord-Koreaanse diplomaat geprobeerd om materiaal voor het maken van chemische wapens te pakken te krijgen.

De Duitse beschuldigingen komen op een ogenblik dat een VN-rapport is gepubliceerd waarin Noord-Korea ervan beschuldigd wordt wapens te hebben geëxporteerd tussen januari en september 2017, wat toen verboden was vanwege de sancties van de Verenigde Naties. De wapenverkoop zou Noord-Korea 200 miljoen dollar hebben opgebracht.

Het rapport maakte ook melding van militaire samenwerking op het vlak van ballistische installaties met landen in Afrika, in Azië en in de Stille Oceaan, maar ook met Syrië en Myanmar.