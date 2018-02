Waaghals wandelt over koord terwijl er onder hem grote golven passeren

Een groep koorddansers wou een nieuwe stunt uitproberen en besloot tussen twee rotsen te wandelen, die omringd zijn door water. De Portugese Nazaré rotsen zijn erg bekend en worden vooral veel bezocht omdat er zo’n grote golven te bezichtigen zijn. Wandelen boven dat agressieve water is dus allesbehalve vanzelfsprekend.

Toch vond Emerson Machado (28) er niet zo heel veel aan. “Het was geen gekke stunt, want we hadden op voorhand het risico berekend. Het ziet er allemaal wel erg spectaculair uit, wat het ook was met al dat water en zo, maar we wisten perfect waar we mee bezig waren”, zegt hij. “We zijn ook allemaal ervaren koorddansers en nemen onze stunts erg serieus.”

Op een bepaald moment wordt Emerson wel door een grote golf meegezogen waardoor hij van het koord valt. De jongeman hangt dan een eind te bengelen maar weet toch weer op het koord te klimmen. “Ik ben wel al vaker gevallen dus ook hier wist ik mee om te gaan”, zegt hij daarover. “De golven kunnen gemiddeld tot zo’n 15 meter hoog worden dus we wisten dat het risico bestond dat het water ons zou raken.”