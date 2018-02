Fellaini vanochtend geopereerd: “Gelukkig niet einde seizoen”

Rode Duivel Marouane Fellaini is vanochtend onder het mes gegaan voor zijn knieblessure. Dat zei Manchester United-trainer José Mourinho op zijn persconferentie na de zege tegen Huddersfield. The Special One schat dat de middenvelder tot eind maart out is.

Marouane Fellaini moest woensdagavond in de Premier League-partij bij Tottenham (2-0) zeven minuten na zijn invalbeurt opnieuw naar de kant met een knieblessure. Na de 2-0 zege van Manchester United tegen Huddersfield, waarin Romelu Lukaku ook weer een hoofdrol vertolkte, ging trainer José Mourinho dieper in op de situatie van Fellaini.

“Ik wil niet te veel in detail gaan, ik wacht liever tot de dokter zijn officiële diagnose gesteld heeft. Maar dit is zeker niet het einde van het seizoen voor hem”, aldus de Portugees. “Het gaat om een kleine ingreep in de meniscus. Ik hoop dat hij eind maart terug is. Dan hoop ik dat er ons nog twee belangrijke maanden wachten en dat we nog actief zullen zijn in meerdere competities.”

Voor Fellaini is het voorlopig een seizoen om snel te vergeten. De Rode Duivel miste dit seizoen al 17 wedstrijden van de Mancunians door knieblessures.