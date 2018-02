Ex-Standard-speler moet vertrekken bij Duitse club wegens “schendingen van de gedragscode”

De Ghanese rechtsachter Daniel Opare, die tussen 2010 en 2014 voor Standard speelde, moet vertrekken bij Augsburg in de Duitse Bundesliga. De contractverlenging die hem werd aangeboden is weer ingetrokken. Dat liet de Duitse club zaterdag weten op de clubwebsite.

“Augsburg staat voor waarden als teamwork en eerlijkheid. Daniel Opare heeft die waarden recent herhaaldelijk overtreden”, klinkt het in een mededeling. De 27-jarige Ghanees, die nog een contract heeft tot het einde van het seizoen in Augsburg, werd uit de selectie gelaten voor het duel tegen Frankfurt zondag. “Hij heeft verschillende keren tegen ons gelogen en de gedragscode van het team meermaals geschonden”, zei sportief directeur Stefan Reuter. Voor de wedstrijd van zondag wil Augsburg geen verdere commentaar geven. Het is voorlopig nog onduidelijk wat de Ghanees exact mispeuterd heeft.