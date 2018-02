Danny (52) en zijn petekind Joke (26) zijn allebei ongeneeslijk ziek, daarom werken ze samen hun bucketlist af

Bilzen / Diepenbeek - Skydiven, een ballonvaart met de familie en een helikoptervlucht. Zij: nog een citytrip en een groot feest. Hij: een roadtrip met de motor. Danny Baptist uit Bilzen en zijn petekind Joke Baptist uit Diepenbeek hebben allebei een ongeneeslijke vorm van kanker. En ze hebben ook allebei een bucketlist, om hun dromen nog waar te maken. “Door ons te focussen op die plannen, piekeren we minder over onze ziekte.”

Danny kreeg in juni 2015 het zware verdict: prostaatkanker met uitzaaiingen in de botten. “De kanker zit in mijn volledige skelet, van boven tot onder”, vertelt hij. “Het is niet meer te genezen, wel ...