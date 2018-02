Personeelslid betrapt terwijl ze hond mishandelt tijdens knipbeurt

Al jaren ging Brooke Vowers naar hetzelfde beautysalon voor haar hondje Luna. Ze vertrouwde het personeel en had er nooit klachten over. Tot nu. Want de laatste keer werd Luna mishandeld toen ze geknipt werd. “Ik voel me verraden en bedrogen”, zegt Brooke.

Het was een andere klant die zag dat een personeelslid van PetSmart in het Amerikaanse Texas wel heel hardhandig te werk ging met de hond van Brooke. De persoon besloot het te filmen, tot ze het niet verder kon aanzien. “Wat ben jij aan het doen? Jij moet hier echt ontslagen worden!”, klonk het kwaad.

Toen Brooke de beelden te zien kreeg, werd ze erg kwaad. “Ik vind het verschrikkelijk dat dit gebeurd is. Luna is sindsdien heel erg bang om een knipbeurt te krijgen en het breekt mijn hart. Toen ik de vrouw vroeg om uitleg, nadat ik de beelden zag, zei ze dat Luna haar gebeten had. Ze verontschuldigde zich en zei dat het om een misverstand ging.”

Ondertussen reageerde het bedrijf dat de vrouw ontslagen werd en haar gedrag niet getolereerd kon worden.