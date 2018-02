Alle buitenlandse artsen moeten straks Nederlands spreken

Alle buitenlandse artsen, tandartsen, kinesisten en verplegers zullen straks één van onze landstalen moeten kennen. En op langere termijn ook Nederlands moeten spreken. Dat is toch wat minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) zegt. Zij wordt opgejaagd door N-VA, die daarover een wetsvoorstel heeft ingediend.

Meer en meer zorgverleners komen uit het buitenland. Voor de tandartsen gaat het al om één op de vier, voor artsen en kinesisten is dat één op de vijf, schrijft onze zusterkrant Gazet van Antwerpen dit weekend. Maar hoewel niet-EU’ers wél een taaltest moeten afleggen, is dat voor EU-onderdanen niet het geval. Het vrij verkeer van personen bepaalt dat zij zich in alle landen van de Europese Unie vrij mogen vestigen. Dat zorgt er wel voor dat (tand)artsen of andere zorgverleners niet altijd het Nederlands machtig zijn. “Dat kan vervelend zijn wanneer Vlamingen zich tijdens het weekend op een wachtdienst niet goed kunnen uitdrukken. Aangezien het over gezondheid gaat, kan het ook zeer ernstige gevolgen hebben, zelfs met de dood tot gevolg”, zegt N-VA-Kamerlid Yoleen Van Camp. Haar partij is al lang vragende partij om dit te regelen en heeft nu een wetsvoorstel ingediend. Volgens Van Camp treuzelt De Block, daarom heeft ze zelf de stap gezet.

Iedereen voorstander

Op het kabinet van de minister valt te horen dat ze al een hele tijd met het dossier bezig is. “De minister is zelf 25 jaar huisarts geweest en weet dus zeer goed dat een kwaliteitsvolle zorg begint bij goede communicatie tussen de patiënt en de zorgverlener.” Hoe dan ook is De Block van plan de wet op de gezondheidsberoepen zodanig aan te passen dat buitenlandse zorgverleners enkel een erkenning kunnen krijgen indien ze kunnen bewijzen dat ze een van de landstalen machtig zijn. “Maar dat betekent nog altijd niet dat ze Nederlands moeten kunnen. En dat kan niet”, repliceert Van Camp. Juridisch is het echter niet mogelijk om meer eisen op te leggen. Daarom probeert de minister het Nederlands via een omweg binnen te smokkelen: via de wet op de kwaliteitsvolle praktijk. Daarin wordt de verplichting opgenomen zich permanent bij te scholen én voldoende de taal te kennen van het taalgebied waar ze werken.

In elk geval is iedereen voor het invoeren van taalvereisten. “Er is geen enkele reden waarom niet EU-burgers wel de taal moeten kennen en anderen niet. Ook wij staan daar positief tegenover”, zegt CD&V-Kamerlid Nathalie Muylle.