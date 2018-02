Bonden Brussels Airlines dreigen met staking: “Desnoods houden we vliegtuigen aan de grond”

De vakbonden bij Brussels Airlines dreigen met stakingen. Aanleiding is het nieuws dat Lufthansa, het Duitse moederbedrijf van de luchtvaartmaatschappij, het Belgische merk bij het grof huisvuil wil zetten. CEO Bernard Gustin en financieel directeur Jan De Raeymaeker worden morgen wellicht bedankt voor bewezen diensten.

Er heerst onrust bij Brussels Airlines. Na de piloten, die al een aantal dagen stiptheidsacties voeren, dreigen nu ook de drie vakbonden met stakingen. “We hebben onze agenda vrijgehouden de komende dagen voor acties”, zegt Paul Buekenhout van de christelijke bediendebond LBC. “De drie bonden trekken aan hetzelfde zeel: we zijn klaar om te staken”, stelt ook Filip Lemberechts van het liberale ACLVB. “Desnoods houden we vliegtuigen aan de grond.”

Bij Brussels Airlines bevestigen ze dat morgen in Frankfurt een raad van bestuur gepland is van SN Airholding. De holding boven Brussels Airlines is volledig in handen van Lufthansa. Op de agenda: “Change of management”, zegt een welingelichte bron. Concreet? Zowel Bernard Gustin, die mee aan de wieg stond van Brussels Airlines, als financieel directeur Jan De Raeymaeker zal de laan worden uitgestuurd.

Facebookpetitie

Tot groot ongenoegen van de werknemers: zij lanceerden gisteren een Facebookpetitie waarin ze hun steun uitspreken voor Gustin. Van de 3.500 werknemers zetten al meer dan 1.000 mensen hun krabbel. “Onthutsend dat ze zo’n schitterend management willen opzijzetten”, vermeldt iemand uit Gustins entourage. “Onder zijn bewind is er geen dag gestaakt. En dat is toch opmerkelijk voor een bedrijf dat herrezen is uit de as van Sabena. Met een genetisch ingebakken stakingscultuur. Wie werkt voor Brussels Airlines is trots op het bedrijf. We houden al sinds 2001 stand.” Dat bewijzen ook de cijfers. In 2016 maakte Brussels Airlines, dat ook eind oktober de activiteiten van de chartermaatschappij Thomas Cook Airlines Belgium overnam, vijftien miljoen euro winst. De kaap van negen miljoen passagiers werd overschreden. De vloot telt intussen vijftig vliegtuigen.

CEO Bernard Gustin (links) en CFO Jan De Raeymaeker op een archiefbeeld. Ze worden morgen wellicht allebei ontslagen. Foto: BELGA

Los van de Belgische bazen, stellen de bonden, zullen op termijn meer banen sneuvelen. Hoeveel precies, hangt af van de Lufthansa-top. “Maar hun plan belooft weinig goeds”, zegt Anita Van Hoof van de socialistische bediendebond BBTK. Brussels Airlines heeft nu nog een uniek model waarbij het zowel lage tarieven als service en langeafstandsvluchten aanbiedt. Maar die constructie, waar Gustin zo voor vecht, dreigt op de schop te gaan.

Om concurrentieel te blijven met Ryanair en andere prijsvechters zou Lufthansa veeleer de integratie van Brussels Airlines in lagekostendochter Eurowings willen doordrukken. De ondersteunende diensten zoals marketing, IT en boekhouding zouden naar de Eurowings-hoofdzetel verhuizen in Düsseldorf. Ook de merknaam Brussels Airlines zou sneuvelen. Alleen voor de langeafstandsvluchten naar Afrika zou die overeind blijven.

Duitse “panzer division”

Intussen wordt druk gelobbyd achter de schermen. Premier Charles Michel (MR) is op de hoogte gesteld. Ook Vlaams minister van Werk Kris Peeters (CD&V) en mobiliteitsminister François Bellot (MR) hebben contacten, maar willen geen commentaar kwijt. De bonden overleggen dinsdag en verwachten een bijzondere ondernemingsraad. Toch wordt het moeilijk om de Duitse “panzer division” tegen te houden. De vier Belgische bestuurders kunnen immers sinds 1 januari hun veto niet meer stellen. Dat betekent dat de vijf Duitse bestuurders met een eenvoudige meerderheid hun wil kunnen doordrukken.

“Het is gewoon de macht van het geld”, zegt CD&V-Kamerlid en Zaventemnaar Eric Van Rompuy. “Lufthansa heeft 100 procent opgekocht en heeft alle macht. Er waren wel garanties dat de naam niet zou verdwijnen en Brussels Airlines niet volledig zou opgaan in Eurowings, maar dat is nooit definitief bevestigd geweest.” De CD&V’er vreest vooral voor de gevolgen voor de luchthaven indien die geen home carrier meer heeft. “Het kan toch niet dat Brussels Airlines alleen nog een lagekostenmaatschappij wordt? Brussel is de hoofdstad van Europa en heeft een specifiek cliënteel voor vluchten naar Afrika.” Al valt uiteraard te bezien of die vluchten uit Brussel zullen verdwijnen. Commercieel zou dat niet te begrijpen zijn, besluit Van Rompuy.