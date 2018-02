Toegetakeld: had doelpuntenmaker Koné rood moeten krijgen voor deze onhandige tackle?

Mamadou Koné liet zich zowel in positieve als in negatieve zin opmerken in de wedstrijd tegen AA Gent. Koné bracht vlak voor de rust Eupen op voorsprong, maar lang daarvoor had de Ivoriaan misschien wel van het veld gestuurd kunnen worden. Koné raakte al na enkele minuten voetballen het been van Birger Verstraete met een gevaarlijke tackle. Verstraete kon de wedstrijd gelukkig wel verderzetten. Frappant detail: Koné kreeg na 72 minuten alsnog een rode kaart (twee keer geel) na een trekfout op Gigot.