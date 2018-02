De vrouw(en) van Ruud Vormer: “Toen hij voor Club tekende, belde ik in tranen mijn zus op”

Achter elke sterke man staat een sterke vrouw. Achter Ruud Vormer, gedoodverfde favoriet voor de Gouden Schoen staan er twee: Roos America én Roos America. De ene is spoedarts, die levens redt. De andere is een voetbalvrouw: zorgzaam, blond, sexy. Maar geen bimbo. Ze was nooit bij een nagelstyliste en maar één keer bij een schoonheidsspecialiste. Haar galajurk ligt al een maand klaar, want woensdagavond is ze de First Lady van het Belgische voetbal. Maar: “Niet al te opvallend en te diep uitgesneden, het draait om Ruud.” Tweemaal mevrouw Vormer, in twee monologen.