Mieke Vogels keert dan toch terug in politiek: “Ik heb nooit in Samen geloofd”

Antwerpen - Mieke Vogels keert dan toch terug in de stadspolitiek: de politica van Groen kondigt in De Zondag aan dat ze bij de gemeenteraadsverkiezingen in Antwerpen de districtslijst in Deurne zal steunen, en laat de deur open voor een (verkiesbare) plaats voor de gemeenteraad. Een gevolg van de implosie van het kartel met SP.A, een project waar ze naar eigen zeggen “nooit in geloofde”.

Vogels was een vocaal tegenstandster van het kartel van Groen met SP.A, en was naar eigen zeggen dan ook erg teleurgesteld toen haar advies in de wind werd geslagen. “Ik heb nooit in Samen (de gezamenlijke lijst in Antwerpen, nvdr.) geloofd”, aldus de 63-jarige oud-minister in De Zondag, “Ik heb dat ook nooit onder stoelen of banken gestoken. Dat was een verstandshuwelijk met weinig liefde. Ik voelde ook in mijn partij weinig draagvlak. Kijk: de socialistische partij is een machtspartij. Ik heb dat al vaak gezegd. Groenen geloven in de macht van de idee, socialisten geloven in de idee van de macht. Zij hebben de macht nodig. Hun cultuur strookt niet met onze cultuur. Zij moeten ook met de handrem op campagne voeren. Eén voorbeeld: wij zijn de enigen die de havenuitbreiding in vraag stellen. De socialisten durven dat niet. Maar ze stellen wel dat ze propere lucht willen. Het ene gaat niet samen met het andere.”

Toch was Vogels, die in 2014 met politiek pensioen ging, nooit van plan om haar partij te verlaten. “Groen is mijn kind, en een kind laat je niet los. Ook al gaat dat even puberen.”

Vogels denkt dat de electorale schade na de implosie van Samen beperkt zal blijven: ”Groen maakt nu meer kans om de verkiezingen te winnen dan onder Samen.” Zelf zal Vogels dat doen door de districtslijst in Deurne te steunen. “Ze hebben me gevraagd voor het district en ik zal dat doen. Maar ik heb geen ambitie meer om weer in de districtsraad te zetelen.” En een stekje in de gemeenteraad? “De stad Antwerpen is een ander verhaal. Vorige maand kwam Groen nog op onder Samen. Vandaag is dat voorbij. Ik wacht af.”

Al verduidelijkte Vogels zondagochtend bij de VRT wel dat ze geen actieve rol meer ambieert in de Antwerpse gemeenteraad. “Als men mij vraagt, zal ik ook daar steunen, maar ook zonder ambitie om terug te gaan zetelen”, dixit Vogels. Ik voel me echt goed als gepensioneerde”, wijst ze op haar activiteiten als natuurgids en bij de groene senioren, en op de kleinkinderen. “De ambitie om terug echt actief in de politiek te stappen, die is er niet.”