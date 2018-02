Chauffeur rijdt bijna Joodse man en zoontje aan op voetpad, militairen grijpen in

Antwerpen - Een joods-orthodoxe man en zijn zoon zijn zaterdagochtend in de Isabellalei in Antwerpen bijna aangereden op het voetpad door een dronken chauffeur was dronken. Het incident werd gefilmd door veiligheidscamera’s.

Joods Actueel zette de video zaterdagavond online. Op de beelden is te zien hoe een orthodoxe man en zijn zoon op het voetpad op de Isabellalei wandelen. Plots komt een auto die uit de tegenovergestelde richting rijdt, op hen afgereden. De man en zijn zoon moeten aan de kant springen om een aanrijding te vermijden. De chauffeur rijdt verder in de richting van de Belgiëlei. Niemand raakte gewond.

De Lokale Politie Antwerpen bevestigt het incident en meldt dat de bestuurder even later opgepakt werd wegens roekeloos rijgedrag.

“Militairen hadden het incident gezien en konden via een directe lijn met de politie het incident inseinen”, klinkt het. “Zo kon er snel gehandeld worden. En net zoals de beelden die rondgaan, werd het incident ook door een van onze camera’s gefilmd. Het voertuig werd meteen in het ANPR-netwerk opgenomen, zodat de bestuurder snel onderschept zou kunnen worden.”

Chauffeur was dronken

De dertigjarige bestuurder van de wagen werd kort na het incident opgepakt. “De man werd bestuurlijk aangehouden omwille van dronkenschap (in het verkeer). Daarom werd hij pas ‘s avonds, na ontnuchtering, verhoord. Momenteel wijst het incident niet in de richting van een antisemitische daad. Maar uitsluitsel kan hierover pas in een later stadium van het onderzoek gegeven worden.”

De man is voorlopig weer vrijgelaten.