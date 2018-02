Mexico pakt 300 migranten op die VS wilden bereiken

In Mexico hebben de autoriteiten zaterdag meer dan 300 migranten uit Centraal-Amerika opgepakt die de Verenigde Staten wilden bereiken. Ze werden in erbarmelijke omstandigheden vervoerd, zonder water of voedsel, luidt het.

De grootste groep werd aangetroffen in de deelstaat Tamaulipas, in het noordoosten aan de grens met de Amerikaanse staat Texas, zo zeggen de Mexicaanse migratiediensten. Het gaat om een groep van in totaal 198 mensen die samengepakt was in de laadruimte van een vrachtwagen.

In totaal werden zaterdag meer dan 300 migranten tegengehouden, die in “overbeladen voertuigen reisden, zonder voldoende ventilatie, voedsel of water”. De migranten waren afkomstig van Guatemala, Honduras en El Salvador. Onder hen waren ook 79 kinderen, van wie er 55 met familie en 24 alleen reisden.