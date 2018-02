Barcelona op cruise controle naar de titel maar wat moeten we denken van deze onwaarschijnlijke (en bedenkelijke) statistiek?

Real Madrid liet zaterdag voor de tiende keer dit seizoen punten liggen in La Liga. De Koninklijke telt nu al 21 punten minder dan FC Barcelona en dat heeft nog een wedstrijd tegoed. Lionel Messi en co. soleren dus simpel naar de titel maar één specifieke statistiek doet vragen rijzen bij de dominantie van Barça.

Barcelona speelt zondagnamiddag de derby tegen Espanyol en kan bij winst op 60 punten komen na 22 wedstrijden. Dat zouden er dus al 21 meer zijn dan Real, terwijl naaste achtervolger Atlético Madrid (46 punten) nummer drie Valencia (40 punten) partij geeft. Het kan dus alweer een topweekend worden voor de Blaugrana.

De dominantie van Barça heeft het vooral aan zichzelf te danken, maar er is één statistiek die de wenkbrauwen doet fronsen. Zeker sinds vorige weekend, toen Messi en co heel wat hulp kregen van de scheidsrechter in de wedstrijd tegen Alaves. Er werd onder andere geen penalty gefloten voor de bezoekers na handspel van Samuel Umtiti.

72' Handspel van Piqué bij de 1-1

84' Offside van Alcácer voor de vrijschop van Messi

86' Geen rode kaart voor natrappen Suarez

88' Handspel van Umtiti in de zestien



Vier belangrijke beslissingen in het voordeel van @FCBarcelona! #BarçaAlavés pic.twitter.com/LLNV3Kxt2L — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) 29 januari 2018

Strafschoppen fluiten tegen FC Barcelona. Het is een moeilijk gegeven, zo blijkt. Het is namelijk al van 14 februari 2016 (!) geleden dat de Blaugrana nog eens een penalty tegen kregen. Dat was tijdens de met 6-1 gewonnen wedstrijd tegen Celta de Vigo. De elfmeter werd toen omgezet door John Guidetti, die nu bij Alaves speelt. Dat wil zeggen dat Barcelona al 74 competitiewedstrijden geen strafschop tegen kreeg.

In diezelfde periode werden er 22 strafschoppen in het voordeel van Barça gefloten. Andere grote clubs als Valencia (18) en Real Madrid (16) kregen wel heel wat strafschoppen tegen sindsdien.