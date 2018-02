Zo maakt Brazilië zich op voor carnaval

Braziliaanse feestvierders nemen dezer dagen massaal deel aan “Bloco da Lama” of “Modderstraat”-feestjes, een traditie in de aanloop naar het jaarlijkse carnaval. Volgens de legende ontstond de traditie in 1986 in de stad Paraty, toen tieners zich tijdens een feestje in een mangrove met modder insmeerden tegen de muggen, en daarna door de straten van de stad paradeerden. Tegenwoordig mogen de deelnemers het historische stadscentrum niet meer in, na klachten van winkeliers dat ze de witte muren besmeurden met modder.