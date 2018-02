Vandalen gaan ervandoor met bus en laten deze zwaar beschadigd achter

Rumst - Op de stelplaats van De Lijn in Rumst hebben vandalen in de nacht van zaterdag op zondag een bus gestolen, en er vervolgens een ritje mee gemaakt. Dat meldt VTM NIEUWS. De bus werd zwaar beschadigd achtergelaten. Ook drie andere bussen raakten beschadigd.

De joyriders reden met het voertuig tegen drie andere geparkeerde bussen en kwamen even buiten de stelplaats tot stilstand, waarop ze de zwaar beschadigde bus achterlieten. De politie vond de bus even later terug, zegt Astrid Hulhoven van De Lijn. “Rond vier uur vannacht kregen wij de melding van een inbraak. De dief is niet ver geraakt want 200 meter verderop is de bus teruggevonden.”

Hoe de vandalen op de stelplaats en vooral in de bus raakten, is nog niet bekend. “Je hebt geen sleutel nodig om een bus te openen, maar wel een combinatie van toetsen”, zegt Astrid Hulhoven van De Lijn. “Dat betekent dat de daders die combinatie kenden of erg veel geluk hebben gehad.” De Lijn heeft camerabeelden aan de politie overgemaakt om de daders te kunnen identificeren. Er zouden ook getuigen van het incident zijn.

De vier beschadigde bussen waren zondag niet meer rijvaardig. De Lijn liet vervangbussen overbrengen van een andere stelplaats. “De reiziger heeft er niets van gemerkt”, stelt Hulhoven.