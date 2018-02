Twee doden en meer dan 50 gewonden bij botsing tussen passagierstrein en goederentrein in South Carolina

In Cayce, in de Amerikaanse staat South Carolina, zijn zondagochtend een passagierstrein en een goederentrein op elkaar gebotst. Dat meldt spoorwegmaatschappij Amtrak. Er vielen al zeker twee dodelijke slachtoffers en meer dan 50 gewonden, dat bevestigt de lokale politie.

De Amtrak-passagierstrein reed tussen de steden New York en Miami, en had 8 bemanningsleden en zowat 139 passagiers aan boord, zo maakte de spoorwegmaatschappij bekend in een verklaring, die door Amerikaanse media wordt geciteerd. Omstreeks half drie zondagochtend “ontspoorde de locomotief, net als enkele passagierswagons”, aldus Amtrak. Het gaat volgens de mededeling om een vrachttrein van het bedrijf CSX.

BREAKING: @Amtrak train derailment in South Carolina over night w/ injuries reported. Official statement via @CBSNews: pic.twitter.com/J1l2eO9CHx — Bo Erickson (@BoKnowsNews) 4 februari 2018

De lokale politie bevestigt dat er al zeker twee dodelijke slachtoffers zijn gevallen, en meer dan 50 gewonden.

#BREAKING: Two fatalities in passenger train versus freight train. @CountyLex EMS has transported more than 50 injured. #LESM #LCSDnews — Lexington Sheriff (@LCSD_News) 4 februari 2018