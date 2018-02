Rusland ontwikkelt volgens Washington “doemdag”-torpedo: “Wapen van de dag des oordeels”

Rusland ontwikkelt een autonome, nucleair bewapende torpedo, zegt Washington in het vrijdag gepubliceerde “Nuclear Posture Review”. In Amerikaanse media wordt gewag gemaakt van een “doemdag”-torpedo.

“Bovenop de modernisering van ‘geërfde’ nucleaire Sovjetsystemen, ontwikkelt en gebruikt Rusland nieuwe kernkoppen en lanceerders”, staat in de verklaring van het Pentagon over de Amerikaanse nucleaire strategie. “Deze inspanningen omvatten verschillende upgrades voor elk deel van de Russische nucleaire drie-eenheid van strategische bommenwerpers, maritieme raketten en raketten gebaseerd op de grond.”

Voorts ontwikkelt Rusland volgens de verklaring ook twee nieuwe intercontinentale systemen. “Een hypersonisch zweeftoestel en een nieuwe, intercontinentale, nucleair bewapende en nucleair aangedreven, onderzeese autonome torpedo”, aldus het Pentagon.

“Wapen van de dag des oordeels”

Volgens de Amerikaanse zender CNN is het de eerste keer dat publiekelijk wordt erkend dat Rusland een dergelijke torpedo ontwikkelt. Het project, in het Engels het “Status-6”-systeem genoemd, wordt omschreven als een op een drone lijkend toestel dat onderwater wordt afgevuurd en mogelijk duizenden kilometer ver kan reiken. Het wapen zou doelwitten zoals legerbases en steden aan de Amerikaanse kust kunnen treffen. Na ontploffing ontstaan dan grote zones met radioactieve vervuiling.

Enkele analisten hebben de torpedo een “wapen van de dag des oordeels”, een “doemdag-wapen” gedoopt, aldus nog CNN. “Het concept is een gruwel van de Koude Oorlog”, zegt Adam Mount, directeur van het Amerikaanse Defense Posture Project aan de zender. “Het is duidelijk geïnspireerd op opgeblazen Russische bezorgdheden dat de Amerikaanse raketafweersystemen hun raketkrachten achterhaald maken.”

Volgens Mount is er weliswaar geen aanwijzing in publiek toegankelijke informatie dat Rusland het systeem actief ontwikkelt, maar is het wel “alarmerend” om dat in een document van het Pentagon te zien.

Amerikaanse reactie: mini-kernbommen

In de beleidsverklaring stelt het Pentagon voor om kleine “mini-kernbommen” te ontwikkelen, omdat het huidige nucleaire arsenaal niet meer voldoende zou zijn als afschrikking (“deterrence”). Het zou dan gaan om bommen met een kracht lager dan 20 kiloton. De atoombom die op de Japanse stad Nagasaki is gedropt aan het einde van de Tweede Wereldoorlog, had zowat dezelfde kracht en doodde meer dan 70.000 mensen.

Op de verklaring is kritiek gekomen uit Rusland, Iran en China. Landen waarover in de verklaring bezorgdheden worden geuit.

#KANYON? “Ocean Multipurpose System Status-6”? WHAT’S THAT? A Russian malefic torpedo with a 100-megaton nuclear weapon payload. Unstoppable! 500 meter tsunami! Incredible devastation… “Incredible” is perhaps putting it mildly. https://t.co/EHHdA3fGPr - https://t.co/VceUAgmFuM pic.twitter.com/FqIM4NtExW — Alain Avanti (@AlainAvanti) 31 januari 2018