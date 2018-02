Bakkali krijgt nieuwe coach: Deportivo zet trainer op straat na 5-0 pandoering

Deportivo La Coruña maakt een einde aan de samenwerking met trainer Cristobal Parralo. Dat heeft het Spaanse team zondag bekendgemaakt. De club van Zakaria Bakkali kreeg zaterdag op de 22e speeldag in de Primera Division nog een 5-0 oplawaai van Real Sociedad en staat op een degradatieplaats.

De 50-jarige Parralo stond sinds oktober aan het hoofd van Deportivo, en volgde toen als reservencoach de ontslagen Pepe Mel op. Onder zijn hoede raakte de Galicische club echter niet weg uit de gevarenzone. De 5-0 pandoering van zaterdag tegen Real Sociedad, in de stand amper enkele plaatsen hoger, was voor het Deportivo-bestuur het sein om in te grijpen.

Parralo kwam als speler onder meer uit voor Barcelona (1987-1988 en 1991-1992) en Paris Saint-Germain (2001-2003). Deportivo gaf geen verdere details over de naam van een opvolger.