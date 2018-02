Vanhaezebrouck tovert alweer een wit konijn tevoorschijn, Morioka meteen in de basis

Anderlecht neemt het zondagmiddag in eigen huis op tegen KV Mechelen. Trainer Hein Vanhaezebrouck mocht alweer stevig puzzelen, want Lukasz Teodorczyk en revelatie Francis Amuzu haakten ziek af. Daardoor krijgen we het debuut te zien van de 19-jarige Nelson Azevedo Janelas, die voor het eerst tot de selectie behoorde. Verder staat ook aanwinst Ryota Morioka in de basis en start Sylvère Ganvoula in de aanval.