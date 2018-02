“Boeing wil samenwerkingsverband met Embraer”

De Amerikaanse vliegtuigfabrikant Boeing heeft een voorstel gedaan bij de Braziliaanse overheid voor een samenwerking met branchegenoot Embraer rond de bouw van verkeersvliegtuigen. Dat meldden persbureaus Reuters en Bloomberg op basis van ingewijden.

Boeing had eerder voorgesteld Embraer over te nemen, maar dat voorstel leidde tot weerstand bij de Braziliaanse autoriteiten. Door een samenwerkingsverband aan te gaan, hoopt Boeing die zorgen nu weg te nemen. De defensiewerkzaamheden van Embraer komen namelijk buiten de joint venture te vallen. Embraer is een toeleverancier van de Braziliaanse luchtmacht.

In december werd bekend dat Boeing en Embraer gesprekken voerden over een mogelijke overname. De Braziliaanse fabrikant maakt kleinere verkeersvliegtuigen die geschikt zijn voor relatief korte vluchten. In dat segment heeft Boeing zelf geen aanbod. De Europese rivaal Airbus sloeg afgelopen najaar de handen ineen met het Canadese Bombardier, een directe concurrent van Embraer.