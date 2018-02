Slachtoffer Bataclan komt naar proces: “Ik wil Abdeslam in de ogen kunnen kijken”

De Nederlander Ferry Zandvliet, die in de Parijse concertzaal Bataclan aanwezig was tijdens de aanslag daar, komt morgen naar het proces tegen Salah Abdeslam in Brussel. “Ik wil die jongen in z’n ogen kunnen kijken”, zegt Zandvliet in De Zevende Dag op Eén.

Maandag begint in Brussel het proces over de schietpartij in Vorst. Toen agenten in maart 2016 een pand in de Driesstraat wilden doorzoeken, werden ze onder vuur genomen door terroristen, onder wie Abdeslam. Die kon toen ontkomen, maar werd later in Molenbeek opgepakt. Omdat er bij de schietpartij 4 agenten gewond raakten, staat Abdeslam er terecht voor moordpoging op agenten. Het proces zou tot 9 februari duren.

Hoewel het proces nog niet over de aanslagen in Parijs gaat, komen veel slachtoffers van de aanslagen in Parijs toch naar Brussel. Onder hen ook Zandvliet. Zandvliet woonde met drie vrienden het concert van The Eagles of Death Metal in Bataclan bij toen vijf terroristen de zaal binnenvielen. Tijdens de raid stond Zandvliet oog in oog met één van de terroristen. Nu wil hij Abdeslam in de ogen kijken, zegt hij.

Ook al verwacht hij geen antwoorden. “Ik geloof niet dat hij antwoorden kan geven die iets bevredigend opleveren.”

Kort na de aanslagen getuigde Zandvliet al over de paniek. “Toen we doorhadden dat er voor onze neus mensen werden neergeschoten, ontstond er totale paniek. Overal zag ik gewonde mensen liggen, maar ook dode lichamen. Overal was er bloed. Mensen kropen over elkaar heen. Ik heb eerst nog een paar minuten op de grond gelegen. Ik zag de daders bij de ingang staan en dacht: hier komen we nooit levend uit. Plots ging de deur van de noodgang open en ik ben daar als een idioot naartoe gekropen.”

Later richtte hij in Nederland een lotgenoten groep op, en zocht hij de vader van een van de daders op. “Hij is ook een slachtoffer van die avond”, zegt Zandvliet daarover. “Het plaatje was helemaal anders dan ik had verwacht. De man is een wereldburger. Hij spreekt vijf talen en heeft zijn zoon goede studies laten volgen.”