Turnarts misbruikte nog 40 meisjes terwijl FBI-onderzoek tegen hem al liep

De voormalige Amerikaanse sportarts Larry Nassar heeft nog 40 meisjes misbruikt terwijl het FBI-onderzoek naar seksueel misbruik bij de Amerikaanse turnbond al liep. Dat meldt de New York Times.

Nassar kwam voor het eerst in het vizier van de FBI in juli 2015, nadat medewerkers van de Amerikaanse turnfederatie hen wezen op drie gevallen van seksueel misbruik van jonge turnsters, waaronder twee olympische gouden medaillewinnaressen. Die medewerkers stellen nu in de New York Times dat de FBI niet echt geïnteresseerd was, en vooral belang hechtte aan het stilzwijgen van de klokkenluiders. Het duurde een jaar alvorens de FBI de drie turnsters ondervraagde.

Stilzwijgen dat de slachtoffers en hun families tot waanzin dreef. Gina Nichols, de moeder van Maggie Nichols, of ‘Atlete A’, zoals ze bekend stond in het onderzoek: “Ik heb nooit een telefoontje gekregen van de politie of de FBI in die periode. Niemand. Niemand. Niemand. Niemand.”

Bom barst pas 14 maanden later

Pas in september 2016 barstte bracht de affaire rond Nassar helemaal los, nadat de krant de Indianapolis Star het schandaal naar buiten bracht. Volgens de New York Times kon Nassar door het getreuzel van de FBI ongestoord zijn gang blijven gaan, en maakte hij in die periode zeker 40 nieuwe slachtoffers.

Nassar maakte in totaal zeker 265 slachtoffers: niet enkel bij de Amerikaanse turnbond, maar ook aan de universiteit van Michigan. Hij werd daarvoor vorige week veroordeeld tot 175 jaar cel. Eerder kreeg hij al zestig jaar gevangenisstraf voor het bezit van kinderporno.

De FBI wil niet reageren op de onthullingen van de New York Times. De federale politie wil namelijk “niet in detail treden over het onderzoek”, maar wijst er ter verdediging wel op dat er verschillende diensten in drie verschillende steden betrokken waren bij het onderzoek. De dienst stelt bovendien “dat de veiligheid en gezondheid van onze jeugd een topprioriteit is voor de FBI”.