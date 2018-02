Het afval van Parijs spoelt samen in dit Franse dorpje

Door de enorme regenval staat het waterpeil van de Seine al dagenlang erg hoog. Buiten de vrees voor zware overstromingen is daar nog één groot nadeel aan verbonden. Er komt veel meer afval dan normaal in het water terecht. En dat stroomt allemaal naar één Franse gemeente: Méricourt. “We zien het water niet meer, alleen nog afval”, aldus burgemeester Philippe Geslan.

“Dit is geen zee van rotzooi meer, maar een land van afval. We zien het water niet meer, alleen nog maar afval”, aldus de burgemeester op France Info. Geslan schat dat er ongeveer 200 ton afval verzameld is aan de sluis van Méricourt en hekelt “de klootzakken die vuilnis in de rivier blijven gooien”. “Dit in de 21e eeuw. Zeer triest.”

#Crues : 200 tonnes de déchets sur 8000m2 en amont du barrage de #Mericourt ! Merci à @geslan_philippe d'avoir réuni les élus des communes voisines pour appeler à un nettoyage d'urgence avant ouverture des écluses. @vnf_officiel s'est engagé à trouver une solution. Presse à venir pic.twitter.com/45upfafyGJ — Bruno Millienne (@BrunoMillienne) 3 februari 2018

De opruimactie moet normaal gezien in de loop van volgende week starten, meldt de adjunct-directeur van de Voies Navigables de France, de Franse overheidsdienst die instaat voor het beheer van de waterwegen. Een gespecialiseerd bedrijf komt met een boot, met daarop een soort “enorme stofzuiger” erop, het afval wegzuigen. “De operatie zal tussen de één en de drie dagen duren en ongeveer 150.000 euro kosten”, luidt het. “Er is geen risico voor de bevolking, want het afval wordt nog meerdere keren gezuiverd.”