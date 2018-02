Zwaarste sneeuwstorm ooit in Moskou eist leven

Tijdens de zwaarste sneeuwstorm ooit in Moskou zijn zeker één dode en vijf gewonden gevallen. Dat hebben de autoriteiten van de Russische hoofdstad zondag bekendgemaakt.

In 24 uur tijd viel in Moskou 43 centimeter sneeuw, meer dan de helft van wat gemiddeld in een maand tijd in de stad valt, aldus de nationale weerdienst.

Volgens burgemeester Sergej Sobjanin kwam één persoon om het leven toen een boom op een elektriciteitsleiding terechtkwam. Door de weersomstandigheden zijn 360 bomen omgevallen.

De burgemeester stelde ook dat de weersvoorspellingen nog zullen verslechteren, met vooral hevige windvlagen. Hij maande de bevolking aan tot voorzichtigheid.

Eerder had een vertegenwoordiger van de meteorologische dienst in Moskou verklaard dat het equivalent van 14 millimeter water was gevallen in 12 uur tijd op zaterdag. Daarmee is een record uit 1957 gesneuveld.