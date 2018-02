Jongeman (25) zes keer in de rug gestoken na uit de hand gelopen “discussie met groepje allochtonen”

Kortrijk - De 25-jarige N. V. ligt in het ziekenhuis na een uit de hand gelopen discussie zondagochtend in Kortrijk. De jongeman werd zes keer in de rug gestoken nadat hij tussenbeide kwam in een discussie tussen zijn vrienden en een groepje allochtonen, getuigt zijn vader.

“Mijn zoon was zondagochtend met wat vrienden in de buurt van het station”, getuigt de vader. “Er ontstond een discussie met een groepje allochtonen. Mijn zoon had er in eerste instantie niets mee te maken, maar zag de agressie naar zijn vrienden toe. En dan liep het uit de hand. Een van die anderen had een mes bij. Hij stak er mijn zoon en zijn twee vrienden mee.”

De jongeman werd zes keer in de rug gestoken. “Met hem komt in principe alles goed, ondanks een messteek van zeven centimeter”, zegt zijn vader. “Zijn vriend kreeg een messteek in het been en de andere vriend ligt nog op intensieve afdeling en moet meer dan waarschijnlijk geopereerd worden. Er stond een buitenwipper voor de zaak maar die kwam niet tussenbeide. Mijn zoon deed dat wel om zijn vrienden te helpen. Hij had dat beter niet gedaan, zegt hij nu, maar dan laat je je vrienden in de steek.”

De Kortrijkse politie neemt de zaak ernstig. “Geweld met en door vreemdelingen wordt erger en erger in Kortrijk”, besluit de vader van N. “Een week geleden is een moeder in het gezicht geslagen door een bende vreemdelingen die al maanden jongeren lastigvallen.”