Nieuwkomers aan de macht bij Club Brugge: Scholz debuteert, ook Mitrovic krijgt eerste basisplaats

Eerder deze week kreeg Club Brugge een pandoering van jewelste op het veld van Standard in de Croky Cup, vorige week verloor het in de competitie tegen Gent voor het eerst in drie maanden. Thuis tegen nummer twee Charleroi wil Club Brugge zich herpakken en zijn dipje overwinnen. Daarbij rekent trainer op aanwinst Alexander Scholz, die Stefano Denswil naar de bank verwijst. Ook Matej Mitrovic staat voor het eerst in de basis, hij viel tegen Standard al in.

Op het middenveld blijft Leko vertrouwen hebben in het duo Clasie-Vormer. Nakamba blijft daardoor op de bank. Vooraan is het aanvalskoppel Wesley-Diaby de eerste keuze.

Hier zijn jullie Brugse XI voor #CluCha! pic.twitter.com/zPNtinjqL5 — Club Brugge KV (@ClubBrugge) 4 februari 2018

Charleroi speelt met: Penneteau - Marinos, Martos, Zajkov, Dessoleil, N'Ganga - Hendrickx, Ilaimaharitra, Benavente - Bedio, Pollet#CluCha — Club Brugge KV (@ClubBrugge) 4 februari 2018

Bij Charleroi staan Grange, Baby, Fall en Rezaei niet in de basis. De eerste is geblesseerd, de rest is het slachtoffer van tactische keuzes. Mazzu kiest voor vijf spelers achter, Zajkov komt daardoor mee in de ploeg. Vooraan krijgen Pollet en Bedia de voorkeur.