Doodstraf van VUB-prof bevestigd: “Schijnproces van begin tot op de allerhoogste niveaus. Een schande”

Het Iraanse Hooggerechtshof heeft de doodstraf van Ahmadreza Djalali, de VUB-prof die eind vorig jaar in Iran veroordeeld werd voor spionage, opnieuw bevestigd. Dat heeft zijn advocaat Zouhaier Chihaoui aan onze redactie bevestigd. “De executie kan nu uitgevoerd worden en ik vrees dat Iran er niet lang mee zal wachten.”

Ahmadreza Djalali, de Iraanse wetenschapper en gastdocent aan de Vrije Universiteit van Brussel, werd eind vorig jaar in Iran veroordeeld tot de doodstraf wegens spionage. Die straf werd enkele weken geleden uitgesteld omdat Djalali in beroep was gegaan tegen de veroordeling, maar het Iraanse Hooggerechtshof heeft dat beroep nu verworpen. “Ze weigeren dit gewoon te onderzoeken. Een echte schande”, zo zegt zijn advocaat Zouhaier Chihaoui. “Dit was een schijnproces van begin tot op de allerhoogste niveaus. In zo’n belangrijke, gemediatiseerde zaak verwacht je toch dat een Hooggerechtshof een eigen onderzoek zou voeren, maar ze blijven dat gewoon weigeren.”

Volgens advocaat Chihaoui zijn alle legale middelen nu uitgeput en kan de straf elk moment uitgevoerd worden. “Dat kan binnen enkele dagen zijn, binnen enkele weken of maanden… Ik vrees dat ze in Iran snel zullen willen handelen. Ondanks de internationale druk van Europa en de Verenigde Naties hebben ze het been stijf gehouden, de kans dat ze nu zullen treuzelen is klein. Zelfs als de executie nog enkele maanden op zich laat wachten, is het goed mogelijk dat mijn cliënt al in de gevangenis om het leven komt, omwille van de armtierige omstandigheden ter plaatse.”

“Heel erg pessimistisch”

Chihaoui is heel erg teleurgesteld in de beslissing van het Hooggerechtshof, maar ook in Europa en in de Verenigde Naties. “Ze hebben wel druk gezet, maar niet voldoende. Ze hadden zo veel meer kunnen doen”, besluit de advocaat, die nog altijd hoopt dat de druk op Iran na deze beslissing verhoogd wordt. “Maar eerlijk gezegd, ik ben heel pessimistisch.”

In een emotioneel interview met VTM roept ook de echtgenote van de VUB-prof de Europese politici op om de internationale druk op te voeren. “Mijn echtgenoot en mijn familie hebben jullie hulp nodig”, zegt de vrouw die haar man al bijna twee jaar niet meer gezien heeft.