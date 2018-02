Flitsend Juventus dolt en wint met 7-0, wereldgoal en knullige owngoal bij Milan

Juventus laat Napoli niet los in de Serie A. De Oude Dame liet zondag geen spaander heel van Sassuolo. De Neroverdi kregen een pak voor de broek in Turijn en moesten met een 7-0 pandoering weer naar huis. Gonzalo Higuain scoorde een zuivere hattrick voor Juventus, ook Sami Khedira scoorde twee keer. Miralem Pjanic en Alex Sandro scoorden de overige twee goals. In de stand wipt Juve voorlopig naar de eerste plaats met 59 punten. Napoli speelt later vandaag tegen rode lantaarn Benevento.

1-0 van Sandro:

Ook Juventus komt al vroeg op voorsprong!

3-0 van Khedira:

4-0 van Pjanic:

BOOM! Pjanic zet met een droge knal de 4-0 op het bord.

6-0 van Higuain:

Pipita legt nog twee doelpunten in het mandje en zo staat het 6-0 voor Juventus!

Milan verliest punten

AC Milan bleef tegen Udinese steken op een 1-1 gelijkspel. Suso had de Rossoneri met een geweldige knal op 0-1 gezet maar een knullige owngoal van Gigio Donnarumma zorgde ervoor dat Milan punten liet liggen.

WAUW! Wat een knal van Suso, 0-1!