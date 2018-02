De diepe val van Inter: twee maanden geleden titelkandidaat, nu al acht matchen zonder zege

Op 3 december 2017 zette Inter zijn sterke seizoen tot dusver extra in de verf. Het won zelf met ruime 5-0 cijfers van Chievo en pakte zo de leiding in de Serie A over van Napoli, dat in hetzelfde weekend punten liet liggen. De Nerazzurri waren bovendien nog ongeslagen. Na enkele magere jaren leek Inter weer mee te zullen doen voor de titel. Maar sinds die 3e december is Inter in vrije val. Het won niet meer, speelde zes keer gelijk en verloor twee keer. De titel is weg en Inter moet zich reppen wil het volgend seizoen de Champions League in.

In tegenstelling met stadsgenoot AC Milan beleefde Internazionale een rustige transferzomer. Middenvelder Matias Vecino (Fiorentina) en verdediger Milan Skriniar (Sampdoria) waren met respectievelijk 24 en 23 miljoen euro de duurste aankopen. Verder haalde Inter nog linksachter Dalbert weg bij OGC Nice voor 20 miljoen euro, legde het 8 miljoen euro op tafel voor centrale verdediger Alessandro Bastoni en 5 miljoen euro voor Borja Valero, een centrale middenvelder van Fiorentina. Doelman Daniele Padelli kwam gratis over van Torino, rechterflankspeler Yann Karamoh en rechtsachter Joao Cancelo werd gehuurd bij respectievelijk Caen en Valencia. Het stak fel af tegenover de koopwoede van AC Milan, dat meer dan 200 miljoen euro spendeerde aan een heel nieuw elftal.

Luciano Spalletti. Foto: AFP

Maar het was wel Inter dat sterk aan het seizoen begon, terwijl Milan al een heel seizoen sukkelt. In het zog van Napoli en Juventus stonden de Nerazzurri mee bovenaan het klassement. Het bleef ook het langst ongeslagen in de Serie A. Inter leek helemaal terug en klaar om mee te doen voor de prijzen. De gerichte transfers deden hun werk, Perisic en Icardi maakten het verschil en coach Luciano Spalletti zette een niet te ontwrichten blok op het veld. De kroon op het werk kwam er na de 5-0 zege tegen Chievo begin december. Het pakte die dag de leiding over in het klassement en leek helemaal klaar voor de titelstrijd.

Acht matchen zonder zege

Maar sindsdien kon Inter niet meer winnen. De week na de zege tegen Chievo hield het nog knap Juventus op 0-0 en behield het zijn leidersplaats, maar dan zakte Inter helemaal weg. Thuis tegen Udinese leed het op 16 december zijn eerste nederlaag van het seizoen: 1-3. De klap kwam schijnbaar hard aan, want een week later ging het ook met 1-0 de boot in op bezoek bij Sassuolo. Weg leidersplaats, weg ongeslagen status en een eerste mentale tikje. Tussendoor won het na strafschoppen nog wel van derdeklasser Pordenone in de Coppa Italia, het enige lichtpuntje in een donkere decembermaand. Twee dagen na kerstmis mocht er namelijk ook een kruis door de bekerdroom, nadat het werd uitgeschakeld door stadsrivaal AC.

In 2018 wilde de blauw-zwarten zich herpakken, maar het is nog steeds wachten op de heropstand. Inter speelde zaterdag 1-1 gelijk tegen Crotone, in het eigen Giuseppe Meazza-stadion. Daarmee pakte het zijn vijfde gelijkspel op rij, een onwaarschijnlijke reeks. In de laatste acht competitiewedstrijden speelde Inter zes keer gelijk en verloor het twee keer. De laatste zege is nu al meer dan twee maanden geleden, Inter zit een vrije val. Waar het begin december de titel mocht ambiëren, moet het nu plots achterom kijken om zijn ticket voor de Champions League te bewerkstelligen. Inter staat vierde en telt maar één puntje meer dan AS Roma. De titel is ondertussen helemaal weg. Napoli telt 13 punten meer en komt zondagavond pas in actie, Juventus won overtuigend van Sassuolo en heeft 15 punten meer.

Inter wacht al jarenlang op een prijs. De laatste dateert van het seizoen 2010-2011, toen het de beker in de kast mocht zetten. Een jaar eerder pakte het nog de ‘treble’ onder José Mourinho: titel, beker én Champions League. De periode zonder trofeeën zal dus nog zeker één seizoen duren. Inter is op alle vlakken uitgespeeld.

