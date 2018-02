Penaltyspook is helemaal terug: gemiste elfmeters kosten Anderlecht veel punten

Anderlecht en strafschoppen, het gaat dit seizoen absoluut niet samen. De regerende landskampioen kreeg er nog maar drie dit seizoen, maar miste ze ook alledrie. Zowel Sofiane Hanni, Kenny Saief als Ryota Morioka wisten niet te scoren vanop de stip. De gemiste strafschoppen kostten Anderlecht ondertussen al heel wat punten. Paars-wit kampt met een strafschoppenprobleem, en dat is niet voor het eerst.

Flashback naar Anderlecht-STVV op 20 augustus 2017. Na een halfuur spelen staat het 1-1 wanneer de bal op de stip gaat. Aanvoerder Hanni neemt zijn verantwoordelijkheid en zet zich achter de elfmeter, maar botst op doelman Pirard. Het zou de Brusselse club zuur opbreken,want STVV pakt die dag de drie punten mee naar Limburg.

Foto: BELGA

We fast forwarden even naar 24 januari, wanneer Waasland-Beveren op bezoek komt in Brussel. Na 90 minuten spelen krijgt Anderlecht bij een 2-2 stand een gouden kans om de volle buit te pakken. Nieuwkomer Kenny Saief mag namelijk een penalty trappen en kan zich meteen tot de held kronen in zijn eerste wedstrijd voor Anderlecht, maar Davy Roef (eigendom van paars-wit) stopt de zwak getrapte strafschop.

Foto: Photo News

Ryota Morioka speelde toen nog in de geel-blauwe kleuren van de Waaslanders, maar had goed opgelet. Net als Saief zet hij zich achter een elfmeter in het slot van zijn debuutmatch, en net als de voormalige Gentenaar mist de Japanner. Morioka zet de strafschop naast, het blijft ook hier 2-2.

Foto: BELGA

Eén nederlaag en twee gelijke spelen, dat is de balans van de wedstrijden waarin paars-wit een elfmeter kreeg. In alle gevallen kregen de Brusselaars de kans om op voorsprong te komen, tegen Waasland-Beveren en KV Mechelen was een doelpunt een bijna zekere garantie geweest op een zege. De gemiste strafschoppen kosten Anderlecht dus de volle zeven punten. Het penaltyspook is terug.

Anderlecht en strafschoppen: een moeilijk huwelijk

Terwijl het vorig seizoen een goed seizoen kende vanop de stip (5 op 7 raak in JPL, 9 op 11 in totaal), had Anderlecht in het verleden al wel eens faalangst vanop de stip. In 2015/2016 miste Anderlecht 5 van de 10 strafschoppen in de eigen competitie, de enige die het in de beker kreeg ging wel tegen de touwen. Een seizoen eerder liet Anderlecht wel mooi cijfers noteren, met maar één gemiste strafschop op 9 pogingen over alle competities heen.

Het was vooral in de seizoenen daarvoor dat Anderlecht een waar penaltyprobleem kende. In 2013/2014 miste 3 van de 6 strafschoppen in de competitie, de enige die het kreeg in de competitie en werd het na strafschoppen door Westerlo uitgeschakeld in de beker.

In 2012/2013 bereikt de Belgische recordkampioen zijn dieptepunt. Amper 6 van de 13 strafschoppen in de Jupiler Pro League gingen tegen de touwen, in de Champions League werd de enige penalty gemist en werd het eveneens uitgeschakeld in de beker door strafschoppen, ditmaal door Genk. In 2011/2012 liet paars-wit ook magere cijfers noteren, met 6 missers op dertien elfmeters. Gek genoeg pakte het dat seizoen de titel dankzij een late strafschop van Gillet tegen Club Brugge.