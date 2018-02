Twee zwaargewonden bij frontale botsing in Sint-Gillis-Waas. Video: TVO

Sint-Gillis-Waas - Bij een zwaar verkeersongeval in de Klingedijkstraat in Sint-Gillis-Waas zijn vrijdagavond 3 zwaargewonden gevallen. Twee auto's zijn er frontaal op elkaar gereden.

De auto die uit de richting van De Klinge kwam, reed methoge snelheid en ging aan het slippen in een bocht. Daarbij kwam hij tegen een tegenligger terecht. De klap was bijzonder hevig. Beide bestuurders zaten gekneld in hun voertuig en moesten door de brandweer worden bevrijd.

Een jonge passagier werd met een ernstig nekletsel naar het ziekenhuis gebracht. Het parket stuurde een verkeersdeskundige ter plaatse om de omstandigheden van het ongeval verder te onderzoeken.