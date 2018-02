Tientallen Belgische bedrijfsleiders steunen geviseerd Brussels Airlines: “Van strategisch belang voor België”

Een groep Belgische CEO’s pleit in een brief voor het behoud van Brussels Airlines. De bedrijfsleiders willen zo tegenhouden dat het Duitse Lufthansa, sinds 2016 eigenaar van Brussels Airlines, de Belgische luchtvaartmaatschappij fors zullen inkrimpen.

Maandag is het D-Day voor Brussels Airlines. Dan komt de raad van bestuur samen om de toekomst van de luchtvaartmaatschappij te bespreken. Gevreesd wordt dat niet alleen de kop van CEO Bernard Gustin zal rollen, maar dat de eigenheid van Brussels Airlines door moederbedrijf Lufthansa bij het grof vuil gezet wordt.

Eind 2016 nam Lufthansa Brussels Airlines, verrezen uit de as van Sabena, over. Toen klonk het dat de maatschappij haar ­eigenheid zou kunnen behouden. Eurowings, de lagekostendochter van Lufthansa, zou zelfs een voorbeeld nemen aan het model van Brussels Airlines.

“Ze willen gewoon onze vliegtuigen”

De realiteit oogt vandaag ­anders. Na maanden van discussies werd duidelijk dat tussen Eurowings en Brussels Airlines weinig synergieën te realiseren zijn. Brussels Airlines vreest dat het volledig wordt geassimileerd door Eurowings. Daarbij zou zelfs de naam Brussels Airlines kunnen verdwijnen. En die mooie intenties uit 2016? “Daarmee hebben ze ons gesust”, zegt een bron dicht bij het dossier. “Nu willen ze gewoon onze vliegtuigen.”

Op de agenda van de raad van bestuur zouden de Duitsers “verandering van management” en “beëindiging van overeenkomst” hebben ­geplaatst. Als de Duitsers maandag ook hun beslissing over de toekomst van Brussels Airlines bekend­maken, en het plan wordt waar zo voor wordt gevreesd, dan heeft dat grote gevolgen. Brussels Airlines wordt dan ­gedegradeerd tot een lagekostenmaatschappij die vooral in Europa actief is. Lange, intercontinentale vluchten zouden verdwijnen ten voordele van Lufthansa-hubs zoals Frankfurt.

LEES OOK. Bonden Brussels Airlines dreigen met staking: “Desnoods houden we vliegtuigen aan de grond”

Dat doemscenario heeft vijftig Belgische bedrijfsleiders ertoe gebracht om samen een brief te schrijven, waarin ze pleiten voor het behoud van Brussels Airlines in zijn huidige vorm. “Vandaag is een belangrijke dag voor de toekomst van Brussels Airlines en de connectiviteit van ons land met Europa en de rest van de wereld. Deze connecties zijn van strategisch belang voor België, voor onze ondernemingen, groot en klein, om in staat te zijn onze goederen en diensten te exporteren, voor het toerisme en voor al onze landgenoten die het vliegtuig nemen om de wereld te verkennen”, luidt het onder meer.

“Het is met dat strategisch belang voor ogen dat wij er vandaag voor pleiten dat Brussels Airlines een sterke, in Brussel verankerde luchtvaartmaatschappij blijft, die tegemoet komt aan de wensen van de verschillende segmenten in de markt. Het is cruciaal dat Brussels Airlines, samen met haar vele partners, de hub in Brussel en het netwerk van vluchten naar Europa en de rest van de wereld verder kan ontwikkelen.”

“België en Brussel, hoofdstad van Europa, hebben deze connectiviteit nodig om competitief te kunnen blijven in een steeds verder globaliserende wereld waarin de concurrentie steeds sterker wordt.”

De brief werd ondertekend door een vijftigtal topmanagers, zoals onder meer Michèle Sioen (Sioen), Paul Kumpen (Voka), Alain Bernard (DEME), Herman Daems (BNP Paribas), Eric Domb (Pairi Daiza), Marc Raisière (Belfius), Luc Lallemand (Infrabel) en Arnoud de Pret (AB Inbev).